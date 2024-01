FHMZ: U prvom danu 2024. se očekuje kišovito vrijeme u većini BiH

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalni pljuskovima u većini područja. Na vrhovima planina slab snijeg. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjeverozapadu Bosne do 13, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša. Više padavine u večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 11 stepeni.

Trodnevna prognoza

U utorak 02.01.2024., pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom dana. U jutranjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, djelimično centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne, a na planinamam je moguć slab snijeg. U kasnim večernjim satima lokalno slaba kiša u Hercegovini i na zapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 stepeni.

U srijedu 03.01.2024., pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snijegom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 12, a dnevna od 8 do 14 stepeni.

Biometerološka prognoza

Opšta slika djelimično će se pogoršati, izraženije u Hercegovini, zapadnoj Bosni i Krajini. Južno strujanje uz padavine i natprosječne temperature, kod osjetljivih osoba može uzrokovati reakcije na promjenu u vidu glavobolje, nervoze, dekoncentracije. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. U ostatku zemlje stabilnije, malo svježije uz sjeverno strujanje i ugodnije. Tokom jutra i večeri preporučljivo je biti oprezniji i prikladno se odjenuti.