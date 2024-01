Verbalno prepucavanje: Iz BHRT-a poručili da neće dozvoliti nelegalnom menadžmentu RTV FBiH nastavak pljačke

Nakon što je Samostalni sindikat uposlenika RTV Federacije BiH uputio saopćenje za javnost povodom stanja unutar Javnih RTV servisa, u kojem tvrde da je za proteklih šest godina od RTV FBiH uplaćeno sve što pripada BHRT-u te da nemaju nikakvog duga prema RTV BiH, oglasili su se iz Poslovodnog odbora BHRT-a.

Ponovili su da je RTV FBiH nezakonito prisvojila i potrošila blizu 20 miliona maraka, te su ih pozvali da građanima odgovore šta su i na osnovu kojeg zakona uradili s novcem koje su građani uplatili po osnovu obaveza za RTV taksu.



Navodna nezakonitost

Saopćenje prenosimo u cijelosti:



- U narodu je od davnina poznato da "ko laže taj i krade“ što najbolje ovih dana javno pokazuju već 10 godina nelegalni menadžment i „samostalni“ Sindikat uposlenika RTV Federacije BiH koji potpuno istim narativom obmanjuju građane Bosne i Hercegovine.

U jučerašnjem obraćanju spomenuti, u svom dobro poznatom maniru medijskih reketaša, prozivaju generalnog direktora BHRT-a i državnog ministra prometa i komunikacija za navodnu nezakonitost po kojoj uplata sredstava od prikupljene RTV takse ne može biti vršena na račun BHRT-a, iako je to bila uredna praksa sve do 2017. godine, kada RTRS jednostrano istupa iz sistema prikupljanja takse.

Pri tome se pozivaju na član 57. Zakona o RTV FBiH u čijem petom stavu stoji da će RTV FBiH biti ugovorna strana u svim ugovorima koji se odnose na prikupljanje RTV takse koji se, između ostalog, mogu povjeriti drugim pravnim licima (u ovom slučaju Elektroprivredi BiH) a u skladu s odredbama člana 18. Zakona o javnom RTV sistemu BiH u čijem stavu 5. stoji da „U svim ugovorima, koji se odnose na prikupljanje RTV takse iz stava 3. ovog člana, svaki javni servis bit će ugovorna strana“.

Javnost treba da zna da ovo nikad nije bilo sporno i da RTV FBiH treba da bude ugovorna strana kao što je bila tokom 10 godina naplate takse preko tri telekom operatera u BiH. Ono što menadžmet koji od 2013. nema validan mandat i njihov sindikat žele imputirati, a nema veze s istinom je da ugovornoj strani prikupljeni novac mora biti uplaćen na račun.

To je obmana, jer i u ugovorima s telekomima je novac od takse uplaćivan na račun otvoren u BHRT (do uspostave korporacije) i s njega je vršena zakonska raspodjela prema članu 23. krovnog Zakona o javnom RTV sistemu BiH, po kojoj BHRT-u pripada 50, a entitetskim servisima po 25 posto prikupljene takse. U istom članu, stav 8. je precizno navedeno da se novac bez odgađanja uplaćuje na jedinstveni račun i to je jedini član u svim zakonima koji jasno tretira način uplate sredstava od RTV takse i marketinga. Dakle, ugovorna strana i uplata sredstava ničim nisu povezane i iz navedenog je jasno da nelegalni menadžment RTV FBiH i njihov sindikat ne govore istinu.

Napominjemo da je u prethodnih šest godina, načinom naplate takse na koji ponovo žele prisiliti generalnog direktora BHRT-a i dobiti podršku ministra Forte, RTV FBiH nezakonito prisvojila i potrošila blizu 20 miliona maraka. Pozivamo ih da građanima odgovore šta su i na osnovu kojeg zakona uradili s novcima koje su građani uplatili po osnovu obaveza za RTV taksu. Zar misle da će generalni direktor BHRT-a svojim potpisom na aneks ugovora pod istim uslovima nelegalnom menadžmentu RTV FBiH legalizirati nastavak pljačke i nastaviti nanošenje nesagledive štete BHRT-u.

Objasniti građanima

Građanima trebaju objasniti kako to da se Džemal Šabić i dalje predstavlja kao generalni direktor RTV FBiH, iako mu je mandat istekao davne 2013. god., kao i jedinom bivšem članu Upravnog odbora Goranu Samardžiću. Opravdano je pitanje i da li je ijedan njegov potpis u zadnjih 10 godina formalno-pravno validan i na to pitanje odgovor moraju dati nadležne institucije ove države.

Mi se, za razliku od mnogih koji su trpjeli i trpe teror i reketarenje Šabića i njegove kompanije, ne bojimo i nastavit ćemo svom snagom da se borimo za naša legalna prava. Jer mi smo Radiotelevizija Bosne i Hercegovine!

I za sami kraj, sramotno je da se „samostalni“ sindikat RTV FBiH nikad nije oglasio, tražeći da se poprave ugovori njihovih kolega za koje tvrde da su lošiji od ugovora uposlenika BHRT-a. Za te svrhe RTV FBiH je mogla odvojiti barem dio od 20 miliona KM od RTV takse koje su nezakonito zadržali i popraviti finansijski status svojih zaposlenika.