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100 % SRBIN, 101% BOSANAC

Mijatović čestitao nezavisnost domovini BiH: Ja kao "Dodikov čovjek", želim svim “patriotama” iz RS i FBiH da nestanu sa političke scene

Ja kao Vojin Mijatović, sin Branislave i Dobrivoja, svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine čestitam Dan nezavisnosti BiH

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N. Aj.

29.2.2024

Ministar razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH Vojin Mijatović čestitao je 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Poželio je da vijekovima živi jedina domovina BiH.

- Ja kao Dodikov čovjek, ja kao ubačeni element SANU-a i BIA-e, ja kao kukavičje jaje, ja kao konvertit, ja koji ću dovesti srpske specijalce na Vraca, ja kao izdajnik srpskog naroda, svim “patriotama” u RS i FBiH želim što prije da nestanete sa političke scene i nađete odgovarajuću terapiju, jer ste vi živi dokaz da nije bolest sve što boli - napisao je Mijatović na Facebooku.

U nastavku je poručio:

- Ja kao Vojin Mijatović, sin Branislave i Dobrivoja, ja kao 100 posto Srbin, 101 posto Bosanac, ja kao zamjenik premijera i ministar u Vladi Federacija BiH, ja kao potpredsjednik SDP-a BiH, svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine čestitam Dan nezavisnosti BiH.

Vrijeme naše zajedničke države tek dolazi, ona će biti naša zajednička, zemlja ljubavi i uvažavanja, nažalost mnogih "velikih patriota" svih konfesija i etnonacionalnosfi.

# DAN NEZAVISNOSTI
# VOJIN MIJATOVIĆ
# BIH
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