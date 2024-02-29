Mijatović čestitao nezavisnost domovini BiH: Ja kao "Dodikov čovjek", želim svim “patriotama” iz RS i FBiH da nestanu sa političke scene

- Ja kao Dodikov čovjek, ja kao ubačeni element SANU-a i BIA-e, ja kao kukavičje jaje, ja kao konvertit, ja koji ću dovesti srpske specijalce na Vraca, ja kao izdajnik srpskog naroda, svim “patriotama” u RS i FBiH želim što prije da nestanete sa političke scene i nađete odgovarajuću terapiju, jer ste vi živi dokaz da nije bolest sve što boli - napisao je Mijatović na Facebooku.

Ministar razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH Vojin Mijatović čestitao je 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

U nastavku je poručio:

- Ja kao Vojin Mijatović, sin Branislave i Dobrivoja, ja kao 100 posto Srbin, 101 posto Bosanac, ja kao zamjenik premijera i ministar u Vladi Federacija BiH, ja kao potpredsjednik SDP-a BiH, svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine čestitam Dan nezavisnosti BiH.

Vrijeme naše zajedničke države tek dolazi, ona će biti naša zajednička, zemlja ljubavi i uvažavanja, nažalost mnogih "velikih patriota" svih konfesija i etnonacionalnosfi.