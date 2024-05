Sladićeva dugoročna vremenska prognoza: Režim koji obično uvjetuje svježije vrijeme

Krivac za ovu promjenu nalazi se u subtropskoj mlaznoj struji koja prelazi preko sjevera Afrike. Iako je to sasvim karakteristična odlika godine, njena sestra, polarna mlazna struja koja je najslabija tokom maja mjeseca usljed smanjenog temperaturnog gradijenta između tropskog i polarnog područja, nakratko će biti nahranjena energijom jer se jedan fragment odvaja od matice subtropske struje. On će, kao kompenzaciju, usloviti jačanje grebena preko Iberijskog poluostrva osom preko jugozapadnog dijela Ujedinjenog Kraljevstva uz formiranje anticiklonalnog polja u prizemlju s kojim će se privremeno stabilizovati vremenska slika nad Atlantikom. Ova pojava je poznata pod režimom zvanim atlantski greben (#ATR – Atlantic ridge). Ovaj režim obično uvjetuje svježije vrijeme istoku i jugoistoku Europe i sjeverno strujanje zahvaljujući polju niskog zračnog pritiska nad istokom Europe.

- Na vrijeme će narednih dana (sve do 07.05.2024) djelovati oslabljeni utjecaj visinskog grebena sa jugozapada i slabog anticiklonalnog polja, zahvaljujući čemu će padavine uglavnom izostati, a preovladavat će sunčano vrijeme uz dnevni razvoj umjerene naoblake te će temperature zraka biti primjerene maju mjesecu – uglavnom od 21 do 28 °C. Od 07.05. narušava se njegov utjecaj zahvaljujući utjecaju doline sa hladnijim zrakom koja se sa sjeverozapada spušta prema Đenovskom zaljevu, zatvarajući polje izohipsi na visini i formirajući ciklonalno polje koje preko Mediterana dalje odmiče na jugoistok tokom 08. i 09.05.

Na prednjoj strani ciklone u naše krajeve često će pristizati vlažan zrak u jugoistočnoj i istočnoj struji, pri čemu će padavina pljuskovitog karaktera praćenih grmljavinom najčešće biti u planinskim predjelima sjeverozapadne, centralne, istočne, jugoistočne Bosne, te na području sjeveroistočne i istočne Hercegovine. Padavine očekujemo da budu češće i rasprostranjenije tokom 09.05. i 10.05. jer će manji, izolovani dio hladnijeg zraka od hladne fronte procuriti i do naših područja s kojim će temperature zraka opasti, a os doline ciklone se malo pružiti više prema sjeveru. Usljed curenja hladnijeg zraka po visini, a pristizanja nešto toplijeg s Mediterana, zahvaljujući većem ohlađivanju zraka izglednije su i jače padavine.

Slabljenje i postepeni prestanak padavina očekujemo iza 11.05. zahvaljujući odmicanju ciklone prema Maloj Aziji, no zasad ne djeluje da će se vrijeme potpuno stabilizirati, s obzirom na jačinu grebena, a temperature zraka ostaju oko ili malo ispod prosjeka za maj mjesec. No, indicije da bismo se mogli neprimjereno ugrijati za peti mjesec, postoje iza 15.05. Skupovne, tj. ensemble prognoze, ukazuju na jači signal da bi se preko južne Europe uspostavio izraženiji termobarički greben koji bi povukao osjetno topliju zračnu masu, dovoljno jaku da ponovo uvedemo vrućine u prognozu. No o tome ćemo više krajem iduće sedmice.”