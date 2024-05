Premijer FBiH Nermin Nikšić za "Avaz": Vratiti se na evropski put

Dok politika povjerenja i razgovora FBiH donosi stabilnost i efikasnost, pa i pojedini opozicioni zastupnici podržavaju važne odluke za građane, kriza i blokade prisutne su na državnom nivou.



Izborni zakon

Ovo je za “Avaz” izjavio premijer FBiH i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić. Pojašnjava da je vlast na nivou BiH zapala u krizu zbog blokade koalicionih partnera iz RS koji nisu zadovoljni odlukom visokog predstavnika o Izbornom zakonu i stava trojke u vezi s rezolucijom o Srebrenici.

- I kad smo dogovarali koaliciju, bili smo svjesni da o nekim stvarima ne mislimo isto. Do sada smo to rješavali razgovorima i traženjem rješenja koja će biti svima prihvatljiva, a koja će ići u prilog građanima. Trenutna situacija pokazuje koliko malo je potrebno da se u BiH podignu tenzije. Zamah koji smo imali je nestao, pa se sad čini da smo ponovo na početku, što smatram potpuno beskorisnim za bilo koga - kaže Nikšić.

Umjesto radu, svjedočimo populizmu, kaže Nikšić, a na svaki pokušaj da se naprave pomaci i da se vlast počne baviti realnim problemima građana, nađe se neko ko BiH vraća na polje nacionalnih sukoba.

- Kao da smo ukleti, taman kad smo krenuli naprijed, nakon deset godina blokada, nađe se nešto ili neko da nas zaustavi i vrati nazad. Odgovornost nije ni na kome drugome nego na nama. Nadam se da smo svi svjesni koliko je mnogo napora potrebno da ne dozvolimo da tenzije i emocije nadvladaju razum. Naravno da nećemo odustati, već ćemo sačekati da se duhovi smire kako bismo se vratili na reformski put - dodaje Nikšić.

U jeku krize

Učinit će sve da BiH nastavi svoj evropski put, ali obaveze se ispunjavaju i u jeku nove krize, što pokazuje da je ono što vidimo u medijima većinom “pokazivanje mišića”, a ne stvarna slika.

- Želim zahvaliti gospođi Krišto, koja je, kao predsjedavajuća Vijeća ministara, u ulozi šefa Radne grupe za izradu Plana reformi, uspjela dovesti do usaglašavanja 97 posto liste reformi za Plan rasta za zapadni Balkan. To otvara prostor da BiH od Evropske komisije dobije pristup fondovima vrijednim oko milijardu eura - ističe Nikšić.

Povremeni porazi

Kada je riječ o opstanku koalicije na državnom nivou, kaže da su od početka svjesni da među koalicionim partnerima neće uvijek vladati idila, ali pošto Izborni zakon BiH ne poznaje institut vanrednih izbora, izbora nema puno - nastaviti sa sukobima i blokadama ili se suzdržati od populizma.

- Što se mene tiče, ne pristajem da me povremeni porazi, krize ili teške riječi obeshrabre, oduzmu mi nadu ili da me skrenu s puta reformi. Mi smo čvrsto opredijeljeni za naš evropski put, tome težimo, to nam je cilj i spremni smo raditi da postane naša stvarnost - kaže premijer FBiH Nermin Nikšić.

Svako ima pravo na svoje viđenje i pravo da pokrene procese ako ima kapacitet da mijenja vlast, navodi Nikšić.