Radovi na tunelu 1. mart u smjeru Lašva-Zenica jug

Zbog lokalnih padavina upozorava se na mjestimično mokar kolovoz, kao i na povećanu opasnost od odrona. Na pojedinim dionicama u višim predjelima vidljivost je smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Savjetuje se opreznija vožnju i izbjegavanje rizičnih preticanja.

Zbog redovnog servisiranja tunela 1. mart na autocesti A-1 od 08 sati zatvara se smjer Lašva-Zenica jug, a vozila do završetka radova saobraćaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na magistralnom putu Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most) zbog aktuelnih radova, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu. Počeli su sanacioni radovi na magistralnom putu M-17 Nemila-Lašva, zbog čega vozila svakog dana osim nedjelje od 07 do 17 sati saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima: Tarčin-Konjic (na dvije lokacije), Jablanica-Potoci (Donja Jablanica), Kladanj-Vlasenica (Gojsalići), Jelah-Doboj (Kraševo), Srbljani-Bosanska Krupa, Dobro Polje-Miljevina, Čevljanovići-Nišići i Bijeljina-Rača, kao i na kružnom toku na ulazu u Bosansku Gradišku.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača obustavljen je saobraćaj za vozila preko 30 tona, dok ostala vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz ograničenje brzine na 30 km/h.

Na graničnim preijlazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.