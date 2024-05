Dodik se opet povukao: Na izbore izlazi po pravilima CIK-a

Predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će njegova stranka izaći na izbore koje će organizovati Centralna izborna komisija (CIK).

Podsjetimo, ranije je Dodik najavljivao opstrukcije izbora i usvajanje entitetskog izbornog zakona. On je sada tokom razgovora s medijima rekao kako SNSD ima za cilj spriječiti zloupotrebe izbornog procesa.

- RS je krenula da donese svoj izborni zakon da bi sprovela izbore i očekivali smo da će to ići brže. Sada imamo veto u Vijeću naroda RS i to nas sprečava da postupimo po tom zakonu. Nakon Vijeća uslijedit će konsultacije između NSRS i Vijeća naroda, na kojima ne vjerujem da će doći do dogovora pa će tek onda sve biti završeno u optimalnom roku za naredna dva mjeseca - naveo je on.

Potom je situaciju uporedio sa onom na sjeveru Kosova kada je izašlo tri posto ljudi.

- Nećemo dozvoliti da se zloupotrijebi, i šta god da uradimo u vezi s tim, prijavimo se na izbore, bit će s namjerom da spriječimo bilo kakve špekulacije koje bi mogle da se pojave, kao što je to bio slučaj na sjeveru Kosova kada je izašlo tri posto ljudi i oni su proglasili pobjedu. Mi ćemo formalno sačekati naš izborni zakon, a čim se stvore uslovi, odlučit ćemo kako će se ponašati RS i besprijekorno implementirati izborni zakon RS - izjavio je Dodik