Hotelijeri i ugostitelji na mukama: Grčevita potraga za kuharima

Potvrđuje nam to i Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i ugostiteljskih radnika BiH, koji ukazuje, upravo, na to da ugostiteljski radnici posebno u sezoni napuštaju BiH i mjesto za rad biraju, osim u susjednim zemljama, u Njemačkoj i Švicarskoj.

Činjenica je da značajan broj radnika neophodnih u ugostiteljstvu, u potrazi za boljim uvjetima i višoj plaći, na sezonski rad odlazi u susjedne Hrvatsku i Crnu Goru, ali primanja koja nude bh. poslodavci, posebno kada je riječ o kuharima, dosežu vrtoglave iznose, nerijetko više i od 3.000 KM, i to uz urednu prijavu.

Dok je turistička sezona pred vratima, dotle su hotelijeri i ugostitelji u grčevitoj potrazi za radnicima. Prvenstveno se to odnosi na kuhare i konobare, što pokazuje na stotine oglasa kako na specijaliziranim portalima tako i u službama za zapošljavanje, ali i na društvenim mrežama.

- Svi, naravno, biraju bolje uvjete i mjesto gdje će im biti isplativije raditi, ali tu se postavlja i pitanje odvojenosti od porodice, visokih troškova života u tim zemljama, posebno Njemačkoj i Švicarskoj. Kada je riječ o sezoni, naši radnici više biraju susjedna primorja. Činjenica je da je unutrašnjost BiH, takoreći, najviše izložena odlasku radnika - kaže nam Hadžić.

Bolji uvjeti

Kako naglašava, kritiku treba uputiti i poslodavcima u ovom sektoru.

- Nije sve do radnika. Na kraju krajeva, svi biraju lokaciju na kojoj će imati bolje uvjete. Zalažem se za to da se s njima, pogotovo kuharima i konobarima, napravi kompromis i dogovor da im se da stimulans, to jeste povećanje plaće u sezoni, da nam ljudi ne odlaze - kaže Hadžić.

U TK više od 1.000 kuhara nezaposleno

Najviše kuhara na birou ima Tuzlanski kanton - 1.102. Slijede Zeničko-dobojski s 949, potom Hercegovačko-neretvanski, gdje ih je 715, a u Srednjobosanskom kantonu je 547 kuhara koji se vode kao nezaposleni. U Unsko-sanskom kantonu na evidenciji Službe za zapošljavanje je 511 kuhara, u Zapadnohercegovačkom 253, a u Livanjskom 124.