Nigdje bez kišobrana: Do petka toplo vrijeme uz pljuskove

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Ponegdje na jugu, uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu do 23 stepena.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Do kraja dana, postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna temperatura zraka oko 16 stepeni.

U srijedu, 15. maja, nešto manje oblačnosti prije podne, a tokom dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 23 stepeni.

Narednog dana, u četvrtak 16. maja, u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Jači pljuskovi su mogući u poslijepodnevnim satima na području Krajine, sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni.

Posljednjeg radnog dana ove sedmice, petak 17. maj, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, uglavnom prije podne. Tokom dana, postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 25 stepeni.