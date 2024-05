Ambasador Marfi: SAD su spremne braniti BiH, sukob nije u našem interesu i nećemo dozvoliti da se desi

Američki ambasador u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy) poručio je da Sjedinjene Američke Države neće stajati po strani i dozvoliti da Bosna i Hercegovina uđe u neki novi sukob.

- Podržavamo teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter BiH, to je naš interes i naša namjera je braniti ga - rekao je Marfi u Pressingu na N1.

Hoće li se BiH raspasti

Upitan hoće li BiH biti novih sukoba i hoće li se BiH raspasti, od čega strahuju građani, odgovorio je:



- Počet ću tako što ću napraviti opservaciju da kažem da shvatam zašto su ljudi zabrinuti u vezi sa političkom klimom u BiH. Oni čuju do političara, posebno Dodika i zvaničnika iz RS užasnu retoriku, prijetnje secesijom.

Retorika koja je zaista zadrta, kometnari da ‘ne želi disati isti zrak kao Bošnjaci’, to mora zabrinuti svakoga, zabrinuti međunarodnu zajednicu. Moja vlada je komentirala to u našoj obavještajnoj procjeni koliko Dodik predstavlja prijetnju BiH i njenoj budućnosti. Shvatam zašto su ljudi zabrinuti kada političari ubrizgaju takvu zapaljivu retoriku i mržnju u politički sistem i tijelo i tkivo bh. društva.

To je užasno neodgovorno i destablizirajuće. Politika moje vlade o svemu ovome je jasna – mi čvrsto podržavamo teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter BiH. Mi želimo da se BiH integriše u euroatlantske institucije. Jasno kažemo da, kada se ugroze ti interesi od strane aktera na terenu lokalnih i stranih vlada, SAD je spremna reagovati i vi ste to mogli vidjeti u našim rekacijama. Mi se borimo oprotiv toga i jasno pričamo u javnosti o tom ponašanju, nastavit ćemo to raditi.

Koristili smo sankcije da držimo pojedince odgovornim za to ponašanje i to ćemo nastaviti. I jasni smo bili i to ostaje naša politika da se nećemo suzdržavati kada je riječ o Dodiku i bilo kojem političaru koji guraju zemlju ka sukobu. To nije u interesu SAD i nećemo dozvoliti da se desi.

Neće stajati po strani

Govorio je i o konkretnim potezima.



- Nećemo stajati po strani i dozvoliti da BiH uđe u neki novi sukob, apsolutno nećemo. Uradit ćemo one stvari koje smo do sada radili – insistirati na odgovrnosti pojedinaca i koristiti alate koji su nam na raspolaganju kako bismo osigurali da se pojedinci odgovorni za tu vrstu ponašanja, nije tu samo retorika ima i djelovanja, drže odgovornim.

Nastavit ćemo podržavati čvrsto prisustvo EUFOR-a koje ima kapacitete da brani Dejtonski mirovini sporazum i osigura bezbjedno okruženje. Kao što je rekao generalni sekretar Stoltenberg jasno – nećemo omogućiti da se stvori sigurnosni vakuum u BiH, NATO to neće dozvoliti, SAD to neće dozvoliti Neću ulaziti u hipotetičke razgovore, ali naša politika je čvrtsa i jasna.

To je slučaj posljednjih 30 godina, podržavamo teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter BiH, to je naš interes i naša je namjera braniti ga - rekao je Marfi u Pressingu na N1 koji će biti emitovan večeras od 20 sati.