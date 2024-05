Ambasador SAD pri UN-u: Rezolucija o Srebrenici je važna da se takva zvjerstva ne bi ponovila

Zamjenik američke ambasadorice u Ujedinjenim nacijama Robert Vud (Wood) izjavio je da rezolucija o genocidu u Srebrenici predstavlja važan signal bosanskom i drugim narodima širom svijeta da se takva zvjerstva neće ponoviti.

- To je mrlja na međunarodnoj savjesti. Do nas je da pokažemo da nismo zaboravili ljude, Bosnu i druge narode koji su doživjeli slične vrste masakra i genocida - rekao je Vud za Glas Amerike u sjedištu Ujedinjenih nacija.

Ukazao je da je ta rezolucija najvažnija za bosanski narod.

- To je način da se pomogne kako bi se stavila tačka na užasne događaje iz tog perioda. Postoje strane koje ne dijele naše mišljenje o rezoluciji i učinku koji nastojimo da postignemo. To je za žaljenje, ali sa druge strane, mislimo da je važno za sve i za bosanski narod da se to, na neki način, okonča. Do toga, zapravo, nikada neće doći za one koji su izgubili članove porodice - rekao je američki diplomata Vud.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija razmatrat će prijedlog rezolucije o Srebrenici i izjasniti se o nacrtu tog dokumenta u četvrtak 23. maja, rečeno je Glasu Amerike u svjetskoj organizaciji.

Zasjedanje će biti održano u 10 sati po američkom, odnosno 16 sati po srednjeevropskom vremenu.

Rezolucijom o Srebrenici 11. juli bio bi proglašen Međunarodnim danom sejćanja na genocid počinjen nad Bošnjacima u tom području tokom rata na prostoru Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995.