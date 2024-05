Neka je kišobran pri ruci: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom

U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Sunčanije u prvom dijelu dana. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na sjeveru do 22, a dnevna od 20 do 26, na sjeveroistoku Bosne do 29 stepeni.



U Sarajevu sutro ujutro sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. U drugom dijelu dana su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 stepeni.

U Bosni i Hercegovini danas je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne je bilo magle.

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 11 stepeni; Ivan Sedlo 20; Sokolac 21; Livno 22; Bugojno, Sarajevo, Široki Brijeg, Srebrenica, Trebinje 25; Gradačac, Sanski Most, Tuzla 26; Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Neum, Prijedor 27; Bihać, Zenica 28 i Mostar 29 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.