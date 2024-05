Mostarski muftija Dedović: Hoće li Bošnjaci doći pameti?

Posebno je ukazao na to da se svečana akademija održava u sportskoj dvorani centra koji nosi ime slavnog mostarskog komandanta, Midhada Hujdura Hujke, a u kojoj su, kazao je, iz nužde.

- Vi ste na jednom novom putu, novoj životnoj raskrsnici, zapravo, na početku puta. Nadamo se da dobrim i zdravim temeljima koje ste utvrdili u našoj mostarskoj medresi idete dalje u život i u svijet. Sretni smo da je Mostar danas Bosna u malom i Mostar je uvijek to bio, odnosno Bosna u velikom. I, Mostar, ta velika kapija sa svojom raskošnom historijom uvijek je davao pečat Bosni, bošnjaštvu, islamu, našoj kulturi i našoj kulturnoj baštini - rekao je ef. Dedović.

Naglasio je da su Bošnjaci otvoren narod koji dijeli sudbine života sa svojim susjedima i komšijama.

- Pozivamo ih da gradimo zajednički Mostar koji je otvoren i slobodan i u kojem ravnopravno svi njegovi narodi žive i čuvaju svoj identitet.Takav Mostar želimo i za to se zalažemo. I, zato je aplauz bio bivšem gradonačelniku Safetu Oručeviću, koji je ovdje s nama, zato što je on bio gradonačelnik svih građana Mostara. Mostar treba takvog gradonačelnika. Mostar je na početku 20.stoljeća imao Mujagu Komadinu, a na kraju Safeta Oručevića. U trećoj dekadi 21.stoljeća valjda je zrelo promišljanje kod političkih Bošnjaka koji misle o budućnosti da dođe Bošnjak koji će biti gradonačelnik svih građana i koji će s nama biti na ovoj svečanosti. Takav bi red bio i to bi bila poruka odavde. Hoće li Bošnjaci doći u pamet? Vrijeme je da dođu -poručio je ef. Dedović.