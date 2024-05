Meteorolog Bakir Krajinović za "Avaz": Od 30. maja ljetne temperature

Zračna masa s juga, uz natprosječno visoke temperature, nosi i obilje saharske prašine. Ovo je za „Avaz“ kazao meteorolog Bakir Krajinović.



- Svjedoci smo nekoliko dana da nakon kiše ostaju tragovi na autima i drugim površinama upravo zbog te prašine. Uz padavine sve do četvrtka, bit će prašine u zraku i na površinama, a nakon toga bi atmosfera trebala biti čista i prozračna - kazao je Krajinović.

Do 26. maja prognozira se nestabilno vrijeme s intenzivnijim pljuskovima, često praćenim grmljavinom i uz mogućnost pojave grada, posebno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. U ostalim krajevima zemlje očekuje se nestabilno vrijeme s umjerenim padavinama.

- Od 27. maja do kraja prognoznog perioda raste vjerovatnoća za duže sunčane intervale, ali i dalje postoje izgledi za kraći lokalni pljusak. Najviše sunčanih perioda i najmanje padavina očekuje se u Hercegovini. Do 29. maja u Bosni minimalne jutarnje temperature kretat će se od 10 do 15, u Hercegovini od 11 do 16, danju u BiH od 22 do 27, lokalno na jugu i sjeveroistoku do 30 stepeni - kazao je Krajinović.

Od 30. maja očekuje se porast vrijednosti temperatura zraka, u Bosni tokom jutra od 12 do 17, u Hercegovini od 14 do 19, a u najtoplijem dijelu dana u Bosni do 28 u Hercegovini do 31 stepen.