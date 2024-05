Bakir Krajinović za "Avaz": Posljednjih 10 dana maja trebat će vam kišobran, temperature ljetne

Tokom subote u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano vrijeme. Poslije podne rijetko može pasti slab kratkotrajan lokalni pljusak u planinskim područjima hercegovačkog zaleđa i centralne Bosne. Ovo je za portal „Avaza“ kazao Bakir Krajinović, meteorolog.

Novo naoblačenje

- Vjetar će biti uglavnom slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13 na jugu zemlje do 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28 stepeni. U ovakvim okolnostima biometeorološke prilike će biti povoljne, sa više svježine u jutarnjim satima i dužim sunčanim periodima opšta slika će biti povoljnija u cijeloj zemlji – naveo je Krajinović.

U nedjelju, dodaje, nas opet očekuje novo naoblačenje i promjena, koja će u BiH uvjetovati nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena.

- Prema dostupnim prognostičkim kartama, naredne sedmice u BiH će preovladavati promjenljivo vrijeme, sa učestalim smjenama vedrijih i kišnih perioda. Od ponedjeljka slijedi pogoršanje, pri tome su do srijede 22. maja, intenzivnije padavine izgledne na sjeveru, u Posavini i sjeveroistočnoj Bosni, umjerenije u dijelu centralne Bosne, a najmanje količine padavina očekuju se u dolini Neretve i na krajnjem jugu – istakao je Krajinović.

Više padavina

Od srijede, kaže, na području Krajine par stabilnijih dana sa povremenom slabijom kišom, u ostatku zemlje dosta promjenljivije i sa pljuskovima, u dane narednog vikenda više padavina se očekuje u jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni, kao i većem dijelu Hercegovine.

Minimalne jutarnje temperature, u prvih par dana kretaće se od 11 do 15 u unutrašnjosti, na jugu do 18 stepeni, potom od srijede jutra malo svježija sa vrijednostima između 8 i 12 u Bosni, u Hercegovini do 15 stepeni. Maksimalne dnevne temperature početkom sedmice pretežno od 20 do 25, u Semberiji i na krajnjem jugu do 27 stepeni. Generalno, posljednjih 10 dana maja obilježit će nestabilno vrijeme sa čestim padavinama u vidu lokalnih pljuskova – istakao je Krajinović.