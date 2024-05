Dijana Pečenković za "Avaz": Vraćanje putničke linije voza povećalo bi broj turista

Za razvoj turizma u Bihaću mnogo bi značila putnička linija vozom iz Sarajeva do Bihaća, koja je ukinuta početkom 2021. i do danas nije ponovo uspostavljena. Kazala je ovo za „Avaz“ Dijana Pečenković, vršiteljica dužnosti direktorice Turističke zajednice Bihać.

Poseban doživljaj

- Uspostava ponovne linije vozom imala bi veliki značaj za razvoj turizma u Bihaću. S obzirom na to da smo već uskraćeni za aerodrom koji je trenutno u izgradnji, naravno da bi nam olakšalo te doprinijelo velikom broju posjeta našem gradu kako domaćih, tako i stranih turista – kazala je Pečenković.

Oduvijek je, govori, Bihać bio povezan željeznicom sa Sarajevom, ali i s gradovima u Hrvatskoj.

- Imali smo tu tradiciju da se do Bihaća iz Sarajeva dolazi vozom. Nažalost, u posljednje vrijeme svjedočimo da on više ne vozi. Dolazak vozom je sam po sebi doživljaj, naročito za mlađu populaciju. Za djecu je to vrlo atraktivno, jer sve ljepote od Sarajeva do Bihaća mogu vidjeti kroz tu vožnju. Također, mnogi turisti dolaze avionom u BiH te da bi došli do Bihaća moraju uzimati rent a car, što je mnogo skuplje u odnosu na jednu kartu voza – dodaje Pečenković.

Ističe kako bi im mnogo značilo da imaju svakodnevnu liniju vozom koja bi olakšala transport turista do Bihaća.

Imali tradiciju

- Svakodnevna putnička linija vozom imala bi velikog utjecaja i mislim da bi se postotak dolazaka turista u Bihać, mogu slobodno reći, povećao za 20 do 30 posto. Često nam turisti kažu da bi došli u naš grad, ali zbog neizgrađene neke saobraćajne infrastrukture su onemogućeni. Dođu eventualno do Jajca i onda se vrate za Sarajevo. Mi tu gubimo na posjeti – ističe Pečenković.

Govori da su do sada imali tradiciju rotari voza Unskom prugom, ali i to je stalo. Kako navodi, i danas ih ljudi pitaju zašto je ukinut, jer je interes uvijek bio ogroman. Te karte za Rotary voz su uvijek bile brzo rasprodane, ali i to je zaustavljeno zbog niza problema.

Veliki plus

- Bilo kakva dodatna opcija transporta do Bihaća iz Sarajeva bio bi veliki plus za turizam. Mi smo svakako razmišljali, kada bismo imali taj voz da dovozi turiste iz Sarajeva u Bihać, dočekivali bismo ih prilikom njihovog dolaska na željezničku stanicu s nekim mini koncertom ili tako nešto. I dalje se nadamo da bi se ponovo ta linija mogla uspostaviti. Bilo bi nam veoma drago – kazala je Pečenković.