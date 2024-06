Planinarska staza Via Dinarica uvrštena u knjigu National Geographic '100 Hikes of a Lifetime'

Planinarska staza Via Dinarica, veličanstvena nit satkana od tri duge staze kroz osam zemalja centralnih Dinarida, našla je svoje mjesto u knjizi National Geographic "100 Hikes of a Lifetime" iz 2020. godine. To priznanje odražava ne samo fizičku ljepotu staze, već i njen kulturni značaj.

Tekst National Geographica počinje opisom zapadnog Balkana kao prostora definisanog svojim krševitim, planinskim pejzažima i dugom istorijom ratova, osvajanja, promjenjivih religija i posjećivanja naroda.