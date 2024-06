Uprkos sve snažnijoj inicijativi, na sceni brojne opstrukcije: Medicinski kanabis i dalje na crnom tržištu

- Zaista ne vidim opravdanje zbog čega je Ministarstvo sigurnosti BiH toliko odugovlačilo taj proces, a, prema posljednjim informacijama, komisija se treba izjasniti o prijedlogu Agencije, a to još nije završeno - kazao nam je Magazinović.

Ulje kanabisa

Naglasio je kako ima pravo, kao i mnogi, da sumnja u to da se proces legalizacije u medicinske svrhe namjerno odugovlači.

- Sumnjam da ljudi koji na crnom tržištu prodaju ulje kanabisa imaju ogroman utjecaj na politiku u smislu da ovaj proces usporavaju. Činjenica je da će kanabis biti legaliziran i da je to nezaustavljivo, ali i izgleda da se pronalaze svi mogući načini da to bude što kasnije zbog finansijskog interesa onih koji žele da se, umjesto u apotekama i drugim za to predviđenim mjestima, kanabis i dalje prodaje na crnom tržištu, te da nastave varati pacijente.

Zarađivati na nečijoj muci je, u mojim očima, krivično djelo, kao što to i zakon, uostalom, kaže - iznio nam je Magazinović.

Sve na početak

Branimir Tamindžija, predsjednik Udruženja oboljelih od multiple skleroze istočne Hercegovine, još 2015. godine pokrenuo je inicijativu za legalizaciju kanabisa.

Uprkos činjenici da je inicijativa dobila podršku tadašnje zakonodavne vlasti BiH, cijeli proces je, zapravo, vraćen na početak.

Legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe preporučuju Svjetska zdravstvena organizacija i Evropski parlament.