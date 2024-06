U BiH danas temperature do 29 stepeni

U BiH danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana.

Poslije podne u Bosni i ponegdje na istoku i sjeveru Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom.

Vjetar slab u Hercegovini i na jugozapadu Bosne zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 29 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom dana. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 25 °C.