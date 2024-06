U BiH nestabilno vrijeme, očekuju se jači pljuskovi i grad

U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u Bosni uz lokalnu pojavu grada. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, nestabilno sa kišom, pljukovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

Trodnevna prognoza

U srijedu, 12.06.2024., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Lokalno uz kišu je moguća je i pojava grada. Vjetar slab većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.

U četvrtak, 13.06.2024., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stepeni.

U petak, 14.06.2024., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, ponegdje u južnim, istočnim i zapadnim područjima može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Usljed pretežno nestabilnog vremena, sa pljuskovima i grmljavinom u većem dijelu zemlje, biometeorološke prilike će biti relativno nepovoljne. Pri tome će mirniji san i svježina kao posljedica pada temperatura, povoljno djelovati i djelimično ublažiti negativne efekte pogoršanja. U Hercegovini će, uz sunčanije vrijeme, opća slika biti ljepša.

Promjenjivo vrijeme bi kod osjetljivih osoba moglo doprinijeti umoru te uzrokovati umjerene poteškoće poput glavobolje i lošije koncentracije.