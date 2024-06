Sindikat policijskih službenika se oglasio povodom jučerašnjeg ubistva, ali i brojnih drugih problema

U zadnje vrijeme brojna ubistva su potresla našu javnost, a posljednje koje se desilo jučer usred dana na Vilsonovom šetalištu koje je glavna šetnica za djecu i roditelje, odjeknulo je državom. Povodom toga oglasio se i Sindikat policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo (KS).

Potpuna anarhija

Na početku obraćanja javnosti ističu da niko nema pravo oduzeti život samo zato što mu se zamjerio ili uputio lošu riječ.

- Kada bismo tako radili i svako uzimao stvar u svoje ruke krenuli bi ka potpunoj anarhiji u društvu. Da li smo daleko od toga? Mislimo da je ovaj sistem doživio svoj vrhunac i da bolje od ovoga ne može. To je do sada pokazano na bezbroj primjera. Sada će neuki samo uzeti za primjer sigurnosne službe i pravosudni sistem. Da i one su dijelom doprinijele ovakvoj situaciji, ali ne u tolikoj da bi oni bili generalni i glavni krivci za ovakvu vrstu događaja koja je svakako za svaku osudu - navodi se u saopćenju.

U nastavku dodaju da danas živimo u društvu u kojem, iako smo u 21. vijeku klikćemo tramvaju, samo zato što je nov.

- Otvaramo raskrsnice i pravimo spektakl za široke narodne mase, gdje konstatiramo da je kupovina helikoptera 'naša velika pobjeda', gdje nabavljamo body kamere za policajce koji nemaju ni odjeću i obuću, gdje svaka šuša vodi istragu i osuđuje iako ne radi ni u policiji, ni u tužilaštvu, a ni u sudu, niti se ikada susrela sa pravosudnim i izvršnim državnim aparatom u bilo kojem segmentu osim prolaska na crveno svjetlo i nepropisnog parkiranja, gdje je policija u deficitu sa 700 policajaca iako dezavuišemo javnost kako zapošljavamo 700 novih policajaca, u društvu gdje ne smiješ javno iznositi svoju kvalifikaciju i kritički stav jer ćeš se naći na udaru 'stranke' i bitnih likova, u društvu gdje su mjerila vrijednosti toliko izokrenuta da su nam kič i šund preplavili medijske prostore, pornografija sveopšte prisutna na većini programskih kanala u bilo koje doba dana i noći, a kultura i kulturna baština u izumiranju - ističu praveći osvrt na stanje u našem društvu.

Posljednji atom snage

Spominju da je ne tako davno prvi čovjek ovog Sindikata Viktor Ćatić nagovještavao da će doći do ovakve i slične situacije te da su policijski službenici, državni službenici i namještenici u Upravi policije i MUP-u Kantona Sarajevo u takvoj "mašini" da daju posljednji atom snage da održe sigurnosnu situaciju na kakvom-takvom nivou.

- Ali, oni koji su se pitali, umjesto da su se bavili rješavanjem nagomilanih problema, oni su se bavili ovim Sindikatom i njegovim prvim čovjekom, kako da ga ućutkaju. A akademska zajednica šuti. Šuti i ne progovara. Već duži vremenski period medijski prostor su nam okupirali kvazi eksperti na polju sigurnosti, koji nikada nikome lisice na ruke nisu stavili, kao što su npr. Džemal Murga i Dragan Mioković (i ako su stavili, to je nekada bilo u prošlom vijeku, ali čisto sumnjamo da su i tada). I takvi vrhunski stručnjaci koji svakodnevno nanose štetu članovima Sindikata i ostalim uposlenicima u MUP-u Kantona Sarajevo svojim neprimjerenim izjavama i neznanjem posebnu štetu nanose svim ostalim građanima u Kantonu Sarajevo i šire, potpirujući ionako uzavrelu situaciju dolijevanjem ulje na vatru, dajući krila populaciji koja uzor traži u negativnim ponašanjima stereotipno se poistovjećujući sa osobama iz kriminalnog miljea - navode.

Dodaju da Sindikat i dalje stoji čvrsto uz sve svoje članove, uposlenike i sve građane, kako Kantona Sarajevo, tako i Federacije BiH na čijem području djeluje te će svojim radom i dalje ukazivati na anomalije.

- I na kraju, radi zaštite digniteta naših članova, uvaženim zastupnicima u skupštinskim klupama Kantona Sarajevo moramo da naglasimo da je projekat 'policajac u kvartu' aktuelan i egzistira u Kantonu Sarajevo skoro 20 godina, tako, da očekujemo od njih bolje i kvalitetnije prijedloge za rješavanje enormnih nagomilanih problema - zaključuju u saopćenju koje potpisuje koje potpisuje predsjednik Sindikata Viktor Ćatić.