Dženan i Kemalemir su na Povorku ponosa stigli iz Amerike: "Ljudi, ne mrzite, ne osuđujte, ima ko će osuditi"

Dženan Zeničanin Frašto i Kemal Emir Frašto stigli su na Povorku ponosa u Sarajevo iz Sjedinjenih Američkih Država.



- Rođen sam u Bosni, živim u Americi već deset godina. Jako sam uzbuđen. Ovo je moja prva godina u Bosni, da dođem na Povorku. U Americi svake godine idem, jer to je tamo normalno. Jako sam uzbuđen, očekujem da će biti jako lijepo, da ćemo se lijepo provesti i da neće biti nikakvog incidenta.

Moja poruka je: ljudi, ne mrzite, ne osuđujte. Ima ko će osuditi. Ja znam da ovo nije vjerski, u islamu prihvaćeno, Bože moj, takvi smo rođeni - rekao je Zeničanin Frašto.



Kemalemir Frašto je govorio o tome koliko je teško komunicirati s društvom.

- Ja sam ustvari otišao iz BiH iz drugih razloga. Potičem iz Foče i zbog ratnih dejstava sam otišao u Ameriku. Kada sam otišao bio sam oženjen s ženom.

Uvijek sam bio gej i uvijek sam to osjećao, ali me društvo treniralo da je biti gej biti bolestan. Vjerovali ili ne, otišao sam u Ameriku s 27 godina misleći da sam metalno poremećen. Bio je trnovit pun, familiji sam priznao odmah, bivšoj ženi..., ali sada sam vrlo sretan - istakao je on.