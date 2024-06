Tužilaštvo BiH nije ispitalo aktere iz prijave: Ko u CIK-u radi za Titov kartel

Dok očekujemo nove informacije iz Tužilaštva, podsjetimo da je u Sky prepiskama iz aprila 2020. vođa narkokartela Edin Gačanin Tito spominjao braću Kljako, Anela i Nermina, koji bi trebali razjasniti svoju ulogu u mreži čiji jedan krak seže i do CIK-a. Iskaz bi trebao dati i Haris Behram, naveden kao član narkokartela koji je bio na vezi s njima i razmjenjivao je poruke.

Predsjednica CIK-a BiH Irena Hadžiabdić je 20. maja podnijela prijavu Državnom tužilaštvu protiv NN osoba, u vezi s navodima koji su se pojavili u medijima, a kako bi se zaštitio integritet izbornog procesa i same Centralne izborne komisije BiH. Dva dana kasnije iz Tužilaštva BiH su potvrdili za “Avaz” da je prijava primljena i data u rad postupajućem tužiocu.

U Sky poruci od 15. aprila 2020. godine Haris Behram piše Edinu Gačaninu Titu:

- Uzeo sam najvažnijeg čovjeka Hercegovine za Fahrudina Radončića, ministra sigurnosti BiH, a to je Nermin Kljako, brat od onog momka (Anel Kljako, op.a.) što je savjetnik Fahrudina Radončića.

On je glavni za SBB i njegovu stranku koja će, kada on pređe kod nas, doživjeti nokaut. On je, braco, skupa roba jer ima konekcije po čitavoj BiH i može nam u svakom gradu naći ljude, a u Sarajevu ima jednog od glavnih ljudi iz CIK-a.

Prebaciti glasove

Behram nastavlja:

- Razgovarali smo da on i moj brat još ne prelaze u našu stranku (stranku koju je kartel planirao osnovati) jer napravit ćemo faktor iznenađenja kad budu izbori, oni će na kutijama od SDA i SBB-a tada nama prebacit' glasove i onda preći nama.

Ukoliko Tužilaštvo bude ignoriralo poruke i ne bude temeljito radilo na ovom predmetu, Anel Kljako, koji je iz SBB-a izbačen zbog izborne krađe, a što je utvrdio i CIK, i na predstojećim izborima nastavit će raditi po starom, a to je da u Hercegovini krade i dopisuje glasove sebi i svojim stranačkim podanicima i mijenja izbornu volju krađom glasova.