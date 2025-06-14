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NAVODNE NAMJERE BRITANIJE

Dodik: Ovdje nema migranata, mi to ne prihvatamo

Tražit ću da NSRS zauzme stav o pitanju migranata, neće da troše svoje pare pa žele da se BiH njima bavi

Milorad Dodik. Avaz

N. Aj.

14.6.2025

Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je da će u narednim danima NSRS uputiti informaciju da bi zauzela stav o navodnim namjerama Velike Britanije da deportuje migrante u zemlje zapadnog Balkana.

Tvrdi da su neki ljudi na nivou BiH, prije svega, kako kaže za RT Balkan "muslimani, ali i opozicija iz RS, upoznati sa tim".

- Kada dođete na sastanak i kada vam ministar vanjskih poslova Velike Britanije kaže da želi saradnju sa BiH o pitanju kulture, privrede i turizma, te da BiH smatra partnerom u rješavanju migranstkih pitanja onda je jasno o čemu se tu radi - rekao je Dodik za RT Balkan.

Dodik je naglasio da se to radi da oni ne bi trošili državne pare, pa žele migrante poslati da se BiH njima bavi, te ponovio jasan stav.

- Ovdje nema migranata, mi to ne prihvatamo. RS neće dati saglasnost za bilo kakvo sporazumijevanje sa drugima o pitanju migranata. Oni su ovdje nepotrebni i nepoželjni na taj način - poručio je Dodik.

# MIGRANTI
# VELIKA BRITANIJA
# MILORAD DODIK
# BIH
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