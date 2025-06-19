Dodik: Mi nismo proruski, mi smo ruski ljudi

Predsjednik-a RS Milorad Dodik ponovno boravi u Rusiji, ovoga puta u Sankt Peterburgu, gdje se susreo s gubernatorom Aleksandrom Beglovom.

U svom govoru, Dodik se ponovno žalio na rad visokog predstavnika Kristijana Šmita, na presudu Suda BiH, kazavši kako je riječ o progonu, ali i na sankcije američke administracije prema rukovodstvu RS-a.

Kazao je da su okolnosti u kojima rade predstavnici entitetske vlasti teške i složene, te da su usprkos brojnim pritiscima ustrajali na tomu da BiH ne uvede sankcije Rusiji.

- Pokušava se napraviti na Zapadu fama od Rusa, od Rusije, i nama kažu često da je naš problem što smo mi proruski. Ja im kažem vi griješite - nije tačno. Mi nismo proruski, mi smo ruski ljudi - poručio je Dodik.