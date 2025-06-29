Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VELIKI GUBITAK

Poznat termin dženaze prof. dr. Emiru Solakoviću

Brojne kolege, porodica i prijatelji se sa velikom tugom opraštaju

Prof. dr. Emir Solaković. Facebook

Dž. R.

29.6.2025

Svijet je napustio ugledni profesor, vrsni hirurg i ljekar, prof. dr. Emir Solaković koji je bio poseban u svakom smislu, i kao ljekar i kao čovjek.

Njegov odlazak nije samo gubitak za medicinsku struku, već praznina u srcima svih onih koje je dotakao, kojima je posvetio svoj život.

Dženaza dr. Solakoviću će se obaviti u srijedu, 2. jula 2025. godine u 14:30 sati na Gradskom groblju Lav.

Tevhid će se proučiti istog dana u 14:30 sati u Bakrbabinoj džamiji.

Brojne kolege, porodica i prijatelji se sa velikom tugom opraštaju od dr. Solakovića.

# HIRURG
# EMIR SOLAKOVIĆ
# LJEKAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (19)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.