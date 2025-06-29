Poznat termin dženaze prof. dr. Emiru Solakoviću

Svijet je napustio ugledni profesor, vrsni hirurg i ljekar, prof. dr. Emir Solaković koji je bio poseban u svakom smislu, i kao ljekar i kao čovjek.

Njegov odlazak nije samo gubitak za medicinsku struku, već praznina u srcima svih onih koje je dotakao, kojima je posvetio svoj život.

Dženaza dr. Solakoviću će se obaviti u srijedu, 2. jula 2025. godine u 14:30 sati na Gradskom groblju Lav.

Tevhid će se proučiti istog dana u 14:30 sati u Bakrbabinoj džamiji.

Brojne kolege, porodica i prijatelji se sa velikom tugom opraštaju od dr. Solakovića.