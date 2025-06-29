Prof. dr. Emir Solaković ostavio dubok trag: U vremenima kada je život bio najugroženiji, borio se za svaki dah

Bosna i Hercegovina danas je zavijena u crno zbog gubitka velikog stručnjaka, ljekara, vaskularnog hirurga i dobrog insana, prof. dr. Emira Solakovića.

Doktor Emir Solaković je bio opšti, srčani i vaskularni hirurg, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Osnovnu i srednju školu, Medicinski fakultet, specijalizaciju iz oblasti opšte hirurgije i vaskularne hirurgiju završio je u Sarajevu, dok je specijalizaciju iz kardiohirurgije završio u Njemačkoj.

Od 2004. godine obavljao je funkciju šefa Klinike za vaskularnu hirurgiju, a osnovao je i privatnu kliniku "Dr. Solaković".

Objavio je oko 200 stručnih i naučnih radova iz područja krvnih sudova u zemlji i inostranstvu i napisao desetak knjiga. U toku dosadašnjeg rada, izvršio je oko 20.000 operativnih zahvata.

Formirao je i osposobio tri zdravstvene kuće i to: Vaskularnu hirurgiju, Kardiohirurgiju i Vojni sanitet. U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu je bio komandant mobilnih hirurških ekipa koje su obavljale hitne hirurške zahvate na liniji fronta na području cijelog sarajevskog ratišta (Otes, Trebević, Vodovod, Žuč, Poljine, Pofalići itd.) i u tom periodu izvršio oko 5.000 hirurških intervencija.

Poseban ponos profesora Solakovića bio je njegov doprinos osnivanju ratne bolnice u Sarajevu 1992. godine. U vremenima kada je život bio najugroženiji, on je bio tu, boreći se za svaki dah, za svaku nadu. Bio je profesor koji je nesebično prenosio znanje, dijeleći ga s generacijama mladih ljekara, oblikujući budućnost medicine u Bosni i Hercegovini.

Dobitnik je Povelje sa zlatnim ljiljanima, a za izuzetan doprinos razvoju olimpijskog pokreta i zdravlja u BiH dobitnik je zahvalnice Olimpijskog Komiteta BiH.

Također, za predan rad u oblasti medicine, dobitnik je specijalnog priznanja u akciji izbora menadžera godine 2009. godine.