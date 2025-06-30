Održana komemoracija u čast profesora Željka Šaina

U prepunoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu održana je komemoracija uglednom profesoru emeritusu Željku Šainu.

Bivši dekan Ekonomskog fakulteta preminuo je u 71. godini i bio je jedan od najuglednijih članova akademske zajednice.

Komemoraciji su prisustvovali porodica, prijatelji, brojni profesori, rektor Tarik Zaimović, bivši rektor Rifat Škrijelj, bivši studenti i brojni drugi.

Na dostojanstven način od njega su se danas svojim govorima oprostili brojni profesori. Sahrana će, također, biti održana danas na gradskom groblju Bare.

- Odlaskom prof. dr. Željka Šaina, Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet izgubio je istinskog akademskog velikana, a naša zemlja uglednog intelektualca i čovjeka visokih moralnih vrijednosti. Njegova predanost znanju, nauci i razvoju institucija Bosne i Hercegovine ostavila je dubok trag - poručili su iz Fakulteta.

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