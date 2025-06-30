Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SARAJEVO

Održana komemoracija u čast profesora Željka Šaina

Na dostojanstven način od njega su se danas svojim govorima oprostili brojni profesori

Komemoracija Željku Šainu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+28
S. S.

30.6.2025

U prepunoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu održana je komemoracija uglednom profesoru emeritusu Željku Šainu.

Bivši dekan Ekonomskog fakulteta preminuo je u 71. godini i bio je jedan od najuglednijih članova akademske zajednice.

Komemoraciji su prisustvovali porodica, prijatelji, brojni profesori, rektor Tarik Zaimović, bivši rektor Rifat Škrijelj, bivši studenti i brojni drugi.

Na dostojanstven način od njega su se danas svojim govorima oprostili brojni profesori. Sahrana će, također, biti održana danas na gradskom groblju Bare.

- Odlaskom prof. dr. Željka Šaina, Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet izgubio je istinskog akademskog velikana, a naša zemlja uglednog intelektualca i čovjeka visokih moralnih vrijednosti. Njegova predanost znanju, nauci i razvoju institucija Bosne i Hercegovine ostavila je dubok trag - poručili su iz Fakulteta.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.

# UNIVERZITET U SARAJEVU
# ŽELJKO ŠAIN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.