Edin Forto se povlači s čela Naše stranke

Predsjednik Naše stranke Edin Forto objavio je na svom Facebook profilu da se neće kandidovati za novi mandat na čelu stranke, te da će u oktobru biti održan vanredni Kongres na kojem će biti izabran novi lider.

Emotivna objava

U emotivnoj i samoreflektivnoj objavi, Forto se prisjetio svojih početaka u stranci i odnosa s prethodnim liderima: Bojanom Bajićem, Dennisom Gratzzom i Predragom Kojovićem.

“Prije 15 godina sam zvocao Bojanu Bajiću, prije 12 kolutao očima Dennisu Gratzu, a prije šest godina lupao vratima Predragu Kojoviću, svima redom pokušavajući objasniti da znam menadžment i kako samo treba da me poslušaju oko ovog i onog kad je u pitanju upravljanje Našom strankom,” napisao je Forto.

Kako kaže, tek nakon što je i sam preuzeo lidersku poziciju, shvatio je koliko je politički menadžment drugačiji i teži od teorije.

“Danas, nakon što sam obuo njihove cipele i u njima prešao hiljade kilometara širom Bosne i Hercegovine, često mi na um padne ona stara narodna o mlaćenju gloginja. I sve češće priznam sebi, osnove menadžmenta u političkoj borbi ne znače ni približno onoliko koliko sam prethodnicima tvrdio.”

Posebno se zahvalio bivšem predsjedniku Predragu Kojoviću, koji je, kako kaže, ostavio snažnu političku infrastrukturu.

“Ovo se posebno odnosi na mog prijatelja Peđu, koji je svojim pristupom vođe-filozofa izveo Našu stranku iz sarajevskih okvira, stvorio BH Blok i Trojku i ostavio mi sve što je potrebno za uspjeh. A uspjeh je mala riječ za stavljanje liberalne Naše stranke na državnu scenu u po svim mjerilima duboko konzervativnom bh. društvu.”

Ostaje posvećen evropskom putu

Forto je najavio da ostaje posvećen radu na evropskom putu BiH, ali da vjeruje da je trenutak da stranka dobije novu energiju i vodstvo.

“Nikad nisam ni imao namjeru raditi višestruke niti produžene mandate. Imajući u vidu izazove koji nam tek predstoje, osjećam da je sada idealno vrijeme da se razdrmamo, osvježimo i konsolidujemo za ono što je potrebno da BiH izvedemo na evropski put,” poručio je.

Vanredni Kongres Naše stranke bit će održan u oktobru, tačno četiri godine nakon što je Forto izabran za predsjednika. Tada će, kako je naveo, biti izabran novi – peti po redu – predsjednik ili predsjednica stranke.

“Ponosan sam što sam kao čak četvrti predsjednik u 16 godina postojanja ostavio trag u najboljem političkom projektu koji Bosna i Hercegovina ima. Nasljedniku ili nasljednici ću biti na punom raspolaganju dok budemo ulazili u još jednu izbornu, pobjedničku godinu,” zaključio je Forto.