Dodik: RS neće dati ono što joj je garantovano Dejtonom

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik rekao je da RS ne traži ništa što joj ne pripada, ali i da neće ni dati ono što joj garantovano Ustavom BiH i Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Tokom intervjua za ruski TASS, Dodik je poručio da BiH može funkcionisati jedino kroz iskren dijalog legalno izabranih zvaničnika sva tri naroda i bez miješanja stranaca i samovoljnih nametanja.

- RS želi da živi onako kako je dogovoreno u Dejtonu, ako to nije moguće, onda je suživot jedni pored drugih jedina realna alternativa. RS je miroljubiva, ali čvrsta - istakao je Dodik.

On je naveo da RS, uprkos svim pritiscima, ostaje posvećena miru, dijalogu i poštovanju međunarodnih prava i obaveza.

Braniti ustavna prava

- Međutim, isto tako, odlučno ćemo braniti ustavna prava, nadležnosti i dostojanstvo RS i srpskog naroda - poručio je Dodik.

On je rekao da su institucije RS od samog potpisivanja Dejtonskog sporazuma dosljedne u njegovoj zaštiti i primjeni, te da na toj osnovi RS već 30 godina principijelno gradi politiku mira, stabilnosti i saradnje.

- Nažalost, posljednje tri decenije svjedočimo upornim, sistematskim i podmuklim pokušajima razgradnje dejtonske strukture BiH. Bošnjačka politička elita, uz podršku dijela međunarodne zajednice, neprekidno radi na unitarizaciji državne zajednice, negirajući ustavnu poziciju RS - istakao je Dodik.

Dodik je govorio i o tome „kako je RS stvorena“, poručivši da je nastala kao „izraz historijske, demokratske i političke volje srpskog naroda, te da je 1995. godine postignut Dejtonski mirovni sporazum kao kompromis kojim ne samo da je zaustavljen rat nego i utvrđeno ustavnopravno uređenje državne zajednice BiH“.

"RS je ustavna kategorija"

- Јasno je dakle da BiH nije ni unitarna ni jednonacionalna nego složena državna zajednica, sastavljena od dva entiteta i tri ravnopravna naroda. Dakle, Republika Srpska u BiH nije administratvna jedinica, ona je ustavna kategorija - naveo je Dodik.

Osvrćući se na francusko-njemački non-pejper, Dodik je rekao „da je to politički pamflet koji ne odražava realnost BiH, već je pokušaj kreiranja nove platforme za razvlašćivanje RS na šta RS neće pristati“.

Dodik je poručio da „RS odlučno odbacuje svaku inicijativu koja ima za cilj unitarizaciju BiH, odnosno nametanje rješenja mimo volje konstitutivnih naroda i podrivanje dejtonske ravnoteže“.

- Zabrinjavajuće je što zapadne zemlje koje se predstavljaju kao garanti mira i stabilnosti, učestvuju u izradi jednog takvog papira, ignorišući ustavni poredak BiH i predlažu rješenja u direktnoj suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom. RS neće prihvatiti nikakav dokument koji nije nastao kroz dijalog legitimnih domaćih aktera i koji pokušava da suspenduje volju srpskog naroda izraženu putem izbora - istakao je Dodik.

Pritisci iz ambasade

On je naveo da je Dejtonski mirovni sporazum međunarodni ugovor koji se može mijenjati samo uz saglasnost svih strana potpisnica – a ne kroz neformalne papire i pritiske iz ambasada.

- RS ostaje privržena miru, dijalogu i saradnji sa svima, ali istovremeno jasno poručuje: naša politička volja nije predmet pregovora, niti kolonijalnog upravljanja - naglasio je Dodik.

Dodik je istakao „da je non-pejper tek jedan u nizu manevara vodećih zemalja EU, što pokazuje da ni 30 godina od Dejtona nisu ništa naučili o BiH“.

- On zapravo još jednom potvrđuje praksu miješanja stranih sila u unutrašnje stvari BiH, bez poštovanja ustavne strukture zemlje i bez konsultovanja legitimno i legalno izabranih predstavnika naroda - naveo je Dodik.