Dodik: Ako uništite obrazovanje, uništavate društvo

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas da bez snažnog sistema obrazovanja nema ni jake Republike Srpske. Govoreći na predstavljanju ključnih informacija o upisu na prvu godinu prvog ciklusa studija i investicijama u razvoj Univerziteta u Banjoj Luci, naglasio je da je obrazovanje temelj svakog društva.

- Kada neko želi da uništi jedno društvo, onda udara na obrazovanje - kazao je Dodik, dodavši da "svaki univerzitet predstavlja tvrđavu budućnosti koja treba da bude slobodna i nezavisna, a da joj institucije Republike pružaju podršku".

On je čestitao uspješan završetak akademske godine, podsjetivši da je u Republici Srpskoj izgrađeno više objekata za potrebe fakulteta, kao i da su značajna sredstva uložena u akademski kadar.

Poručio je da je društvena i politička elita nešto sa čime Republika Srpska kuburi i da ona mora da ima svoj kadar.

- Srpska je danas stabilna kada su u pitanju plate, penzije i ostala davanja, ali joj je potreban veći javni angažman akademske zajednice kako bi se dodatno ojačala i bolje pozicionirala - istakao je Dodik.

Govoreći o finansijama, naveo je da javna imovina Republike Srpske iznosi 35 milijardi konvertibilnih maraka, dok je ukupan dug 5 milijardi KM.

- Stranci napadaju na našu imovinu. Ne smijemo je izgubiti. Ako je izgubimo, više nismo solventni - poručio je Dodik.

Najavio je i konkretne mjere podrške studentima koji žele raditi, istakavši da će Kabinet predsjednika pokrivati 13 posto poreza i 18 posto penzionog osiguranja za svaki ugovor koji student sklopi s poslodavcem.