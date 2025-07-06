Zašto na Kongresu SDP-a nije bio Ramo Isak

S obzirom da je SDP na jedan svečan način i uz prisustvo brojnih zvanica iz drugih stranaka održao svoj Izborni kongres, mnogim posmatračima je "zapalo za oko" da Kongresu ne prisustvuje Ramo Isak, niti neko od njegovih sinova.

Iz toga se dalo zaključiti da Isak nije ni dobio pozivnicu za Kongres vladajuće stranke.

Novinari portala "Avaza" su dobili potvrdu iz vrha SDP-a da stranka Rame Isaka, niti on lično nisu ni bili među zvanicama.

Zašto se SDP odlučio na ovakav potez, obzirom da je Isak njihov koalicioni partner u Vladi FBiH i ministar unutrašnjih poslova, ostavlja prostor za spekulacije da rukovodstvo ove stranke kontroverzne poteze Isaka ne žele da vežu za SDP, niti se identificiraju sa njima.

Vrlo je moguće da je kap koja je prelila čašu odluka Rame Isaka da svom sinu dodijeli zlatnu policijsku značku MUP-a FBiH, što je izazvalo opšte zgražavanje i u političkoj i u cijeloj javnosti.

Ovim potezom se bavio i čuveni humorista Salko Juklo, čiji satirični video dajemo u prilogu.