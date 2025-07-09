Stanje na putevima: Povećana opasnost od odrona

Pretežno mokar kolovoz, kao i povećana opasnost od odrona, karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja.

Jutros od 08 sati nastavlja se biciklistički memorijalni maraton „Da se nikad ne ponovi i ne zaboravi“. Planirana ruta za danas je Jajce-Donji Vakuf-Bugojno-Rostovo-Novi Travnik-Kakanj-Visoko-Sarajevo. Molimo sve vozače da u trenutku prolaska biciklista voze oprezno i sporije.

Povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida nad građanima „Zaštićene zone“ UN i ukopa identificiranih žrtava srebreničke tragedije u dane 09. 10. i 11. 07. bit će na snazi zabrana prevoza eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Također, ova zabrana bit će na snazi 10. i 11. 07. i na putnim pravcima: Drinjača-Konjević Polje-Milići-Vlasenica, Vlasenica-Luke, Konjević Polje-Bratunac-Srebrenica, Drinjača-Bratunac i Srebrenica-Zeleni Jadar.

Dana 11.07.2025.godine bit će na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tone nosivosti na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode ka Srebrenici.

Zbog brojnih upita građana izdvajamo informaciju da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Radovi su aktuelni na dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne ceste Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Na graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 15 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

U Sarajevu zbog prolaska kolone vozila koja prevoze ekshumirana tijela žrtava počinjenog masakra i genocida u Srebrenici, danas (09.07.) od 11 do 13 sati za saobraćaj će biti zatvorene ulice: Alipašina, Maršala Tita, Mula Mustafe Bašeskije, Telali i Brodac.