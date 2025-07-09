Dubrovnik Forum: 30 godina Splitske deklaracije

U sklopu Dubrovnik Foruma 2025., u subotu, 12. jula, održat će se poseban panel posvećen 30. godišnjica Splitske deklaracije - političko-diplomatskom dokumentu koji je označio prekretnicu u hrvatsko-bošnjačkoj suradnji tokom rata te pridonio uspostavi mira u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Kako je najavljeno iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, panel počinje u 18:30 sati, a okupit će ključne sudionike tog razdoblja te ponuditi pogled na značenje Deklaracije u kontekstu današnjih izazova i odnosa u regiji.

Panel će biti održan na hrvatskom i engleskom jeziku uz simultani prijevod na oba jezika, stoji u najavi događaja.

Splitska deklaracija, odnosno "Deklaracija o životvorenju Sporazuma iz Vašingtona (Washingtona), zajedničkoj odbrani od srpske agresije i postizanje političkog rješenja sukladno naporima međunarodne zajednice" potpisana je 1995. godine u Splitu.