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SARADNJE HRVATSKE I BIH

Dubrovnik Forum: 30 godina Splitske deklaracije

Kako je najavljeno iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH

Panel će biti održan na hrvatskom i engleskom jeziku. FENA

E. A.

9.7.2025

U sklopu Dubrovnik Foruma 2025., u subotu, 12. jula, održat će se poseban panel posvećen 30. godišnjica Splitske deklaracije - političko-diplomatskom dokumentu koji je označio prekretnicu u hrvatsko-bošnjačkoj suradnji tokom rata te pridonio uspostavi mira u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Kako je najavljeno iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, panel počinje u 18:30 sati, a okupit će ključne sudionike tog razdoblja te ponuditi pogled na značenje Deklaracije u kontekstu današnjih izazova i odnosa u regiji.

Panel će biti održan na hrvatskom i engleskom jeziku uz simultani prijevod na oba jezika, stoji u najavi događaja.

Splitska deklaracija, odnosno "Deklaracija o životvorenju Sporazuma iz Vašingtona (Washingtona), zajedničkoj odbrani od srpske agresije i postizanje političkog rješenja sukladno naporima međunarodne zajednice" potpisana je 1995. godine u Splitu.

# DUBROVNIK
# SARADNJA
# SPLIT
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