SDP dobija KCUS i JP Sarajevo, a NiP gradonačelnika Sarajeva

Nastavak konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Sarajeva zakazan je za srijedu, 16. jula, kada bi trebalo biti izabrano novo gradsko rukovodstvo, uključujući gradonačelnika.

Time je potvrđeno pisanje "Avaza" od prije tri dana da je postignut dogovor.

Podsjetimo, prvobitno je problem nastao kada je NiP tražio da dopredsjedavajući Gradskog vijeća bude njihov kadar što SDP-u tada nije bilo prihvatljivo ali dogovor je pao pa će tako Emir Bićo dobiti ovu funkciju, a SDP će u zamjenu postaviti svog direktora u JP Sarajevo i na čelo KCUS-a, a to će biti Alen Pilav.

Sjednica će se nastaviti prema dnevnom redu koji je usvojen još 27. maja. Podsjećamo, prethodna sjednica je prekinuta jer nije bilo dovoljnog broja prisutnih vijećnika za održavanje kvoruma.

Novi gradonačelnik Sarajeva bit Samir Avdić (NiP), dok bi njegovi zamjenici trebali biti Mirela Džehverović (NS) i trenutni v.d. gradonačelnika Predrag Puharić (SDP).

Za predsjedavajućeg Gradskog vijeća predložen je Alen Girt (NS), dok bi zamjenici trebali biti Emir Bićo (NiP) i jedan predstavnik iz redova SDP-a.

Nikada dosad izbor gradskog rukovodstva nije bio suočen s ovolikim političkim preprekama kao ove godine.