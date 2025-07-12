Al Jazeera Balkans gasi se danas u 12 sati

Medijska kuća Al Jazeera Balkans danas će prestati s radom, a posljednje vijesti bit će emitirane u 12 sati, potvrđeno je iz neslužbenih izvora. Ova informacija bila je najavljena prije nekoliko dana, a sada se i praktično ostvaruje.

Na društvenim mrežama brojni uposlenici Al Jazeere Balkans oprostili su se od svojih kolega i gledalaca, čime su potvrdili kraj emitovanja.

Podsjećamo, Al Jazeera Balkans imala je sjedište u Sarajevu, a prema dostupnim informacijama, oko 200 zaposlenih ostat će bez posla nakon gašenja kanala.