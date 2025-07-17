Počela obnova Hadži Pašine džamije u Brčkom

Radovi na obnovi Hadži Pašine džamije, koja je u potpunosti uništena u požaru 26. decembra prošle godine u brčanskom naselju Kolobara, započeli su danas. Vrijednost prve faze radova procijenjena je na 160.000 konvertibilnih maraka - rečeno je iz Medžlisa Islamske zajednice Brčko distrikta BiH.

Glavni imam Medžlisa Mustafa ef. Gobeljić rekao je novinarima da je u prvoj fazi planirana izgradnja krova, što podrazumijeva izvođenje zidarskih i krovopokrivačkih radova, a rok za završetak ove faze je oko tri mjeseca.

Iako je većina sredstava za ovu fazu osigurana zahvaljujući donacijama nekoliko donatora i džematlija, sredstva još nisu u potpunosti prikupljena. Zbog toga je, kako je rekao Gobeljić, upućen apel svim džematlijama da, prema svojim mogućnostima, doprinesu obnovi ovog važnog vjerskog objekta.

Što se tiče druge faze obnove, sredstva planirana u budžetu Vlade Brčko distrikta za ovu godinu još nisu operativna zbog proceduralnih razloga, ističe on i izražava nadu da će sredstva biti dostupna krajem ljeta ili početkom jeseni, te da će biti iskorištena za nastavak radova naredne godine.

- Očekujemo da će u narednoj kalendarskoj godini Hadži Pašina džamija biti u potpunosti obnovljena i zablistati svojim pređašnjim, ili još ljepšim sjajem - poručio je Gobeljić.

Hadži Pašina džamija, poznata kao "drvena džamija“, u potpunosti je izgorila 26. decembra prošle godine usljed problema sa električnim instalacijama.