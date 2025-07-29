Krajinović: Ljeto nije gotovo, od 5. avgusta rast temperature

Skoro cijelu sedmicu očekujemo nestabilne vremenske prilike. Međutim, kada je riječ o intenzitetu i količini padavina, najrizičnije je iza nas. Kaže to u razgovoru za „Avaz“ Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

Padavine koje očekujemo tokom srijede i četvrtka su, navodi on, lokalnog karaktera i daleko manjeg intenziteta.

– Temperature zraka će biti niže nego protekle sedmice, ali u granicama uobičajenih vrijednosti. Jutra u Bosni s temperaturama između 13 i 18 stepeni, u Hercegovini između 17 i 21 stepen Celzijusa. Maksimalne vrijednosti će se kretati do 28 u Bosni, a u Hercegovini do 30, a moguće već krajem sedmice i koji stepen više – govori Krajinović.

Također, kaže da trenutni prognozni modeli ukazuju na nove kišne padavine predstojećeg vikenda, ali to neće biti ništa ekstremno niti zabrinjavajuće.

– Što se tiče porasta temperatura, od 5. avgusta nas očekuje stabilno ljetno vrijeme uz visoke vrijednosti temperature zraka. Moguće je da oko 10. avgusta u Mostaru vrijednost temperature bude oko 40 stepeni Celzijusa. Dakle, novi period visokih temperatura zraka slijedi od 5. avgusta pa nadalje, kada se pravo ljeto vraća na prostore BiH – naglašava Krajinović.