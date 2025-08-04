Duge kolone vozila na većini graničnih prijelaza u BiH

Kako javlja BIHAMK duge su kolone vozila na graničnim prijelazima: Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Gradina, Gradiška, Deleuša, Klobuk, Zupci (oba smjera), a na graničnim prijelazima Ivanica i Bijača (ulaz).

Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Iz BIHAMK-a napominju da su čekanja na graničnim prijelazima podložna čestim izmjenama a vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na web stranici bihamk.ba.

Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva zemlje pratiti vozače. Opasnost od odrona u ovakvim uslovima uvjek je prisutna. Izdvajaju se putni pravci: Sarajevo-Foča, Konjic-Mostar, Bosanski Petrovac-Bihać-Bosanska Krupa, Jajce-Banja Luka, Bugojno-Novi Travnik, Rogatica-Višegrad i Turbe-Karanovac.

Iz BIHAMK-a mole vozače da smanje brzinu, drže veći razmak i budu spremni na naglo kočenje.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Prozor-Jablanica, Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Olovo-Semizovac i Vrhpolje-Ključ.

Na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).