Evo kada stiže novi toplotni talas: Trajat će do 10 dana

Novi toplotni talas uz vrućine i sunčano vrijeme meteorolozi najavljuju od 8. avgusta, a kako navode, prema trenutnim prognozama trajaće od sedam do 10 dana.

- Do tad svježije vrijeme uz ispodprosječne temperature za ovo doba godine. U naredna dva dana i dalje umjereno do pretežno oblačno vrijeme u većem dijelu zemlje, sunčanije na jugu Hercegovine. U srijedu lokalno može biti prolazno malo kiše ili kratkotrajan pljusak. U srijedu tokom dana u većem dijelu povremeno umjeren sjeverac. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do na udare jaka bura, koje će biti i tokom utorka - ističe se na stranici BHMeteo.ba.

Od petka, meteorolozi najavljuju toplije vrijeme, a za vikend većinom 33 do 39 stepeni.