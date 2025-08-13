Pomozimo Elmi Sarajlić (20) iz Busovače koja se bori s teškim zdravstvenim problemima

Udruženje Pomozi.ba pokreće apel za Elmu Sarajlić iz Busovače (20), a možete pozvati humanitarni broj 17022. Pozivom donirate 2 KM. Molimo vas za podjelu apela.

- Elma se od rođenja bori s teškim zdravstvenim problemima. Hitno joj je potrebna ugradnja proteze oba kuka — operacija koja će joj omogućiti da hoda bez bolova i započne život dostojan jedne mlade osobe.

Elma je prije nekoliko godina prošla kroz složenu operaciju, pri kojoj su joj u kukove ugrađeni šarafi. Ljekari su već tada upozorili da to rješenje nije trajno i da će uskoro biti potrebna ugradnja proteza.

Sada je došlo to "uskoro". Elma treba operaciju koja će se izvoditi u dvije faze, u razmaku od šest mjeseci. Ukupan trošak iznosi 22.000 eura — suma koju njena porodica, nažalost, ne može obezbijediti sama.

Elma živi s ocem i sestrom. Njena majka je preminula od raka prije pet godina, ostavljajući duboku prazninu u njihovim životima. Porodica je bez stalnih primanja.

Zato vas molimo da zajedno budemo Elmin oslonac. Osim poziva na broj 17022, donacije su moguće i putem web platforme wwwPOMOZIBAorg ili naših žiroračuna - piše u saopćenju iz Pomozi.ba.

Računi za uplate:

PayPal:

[email protected]

(Elma Sarajlić)

Za uplate iz BiH:

NLB Banka d.d.

132-260-20223371-17

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Elma Sarajlić.

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oesterreich

Name: POMOZI.BA - ÖSTERREICH

Verwendungszweck: Elma Sarajlić

Za uplate iz Nizozemske i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

IBAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Elma Sarajlić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Elma Sarajlić.