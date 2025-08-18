Dodik: Ja sam predsjednik Republike Srpske, a vi pišite šta god hoćete

Nakon objave odluke, Dodik se oglasio na X-u (bivši Twitter), gdje je kritikovao postupke institucija i najavio da neće prihvatiti odluku koju smatra protivustavnom.

Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu Milorada Dodika na odluku Centralne izborne komisije (CIK), kojom mu je ranije oduzet mandat predsjednika Republike Srpske. Ovom odlukom Dodik zvanično prestaje biti predsjednik Republike Srpske.

- Nisu poštovali Ustav BiH, nisu poštovali Ustav Republike Srpske, nisu poštovali zakon, a ja treba da poštujem njihovo nepoštovanje svega! Neću poštovati. Poštovat ću volju srpskog naroda.

Bili ste bahati i oštroumni, a očekujete da ja budem pokoran. Neću biti.

Ja sam predsjednik Republike Srpske, a vi pišite šta god hoćete. Izabrao me je narod, neće me smjenjivati strana vlast!

Vi tjerajte po svome, mi ćemo po svome. Nadam se da nam se putevi neće ukrstiti - poručio je Dodik.