Dodik: Ja sam predsjednik Republike Srpske, a vi pišite šta god hoćete

Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu Milorada Dodika na odluku Centralne izborne komisije (CIK), kojom mu je ranije oduzet mandat predsjednika Republike Srpske. Ovom odlukom Dodik zvanično prestaje biti predsjednik Republike Srpske.
Nakon objave odluke, Dodik se oglasio na X-u (bivši Twitter), gdje je kritikovao postupke institucija i najavio da neće prihvatiti odluku koju smatra protivustavnom.
- Nisu poštovali Ustav BiH, nisu poštovali Ustav Republike Srpske, nisu poštovali zakon, a ja treba da poštujem njihovo nepoštovanje svega! Neću poštovati. Poštovat ću volju srpskog naroda.
Bili ste bahati i oštroumni, a očekujete da ja budem pokoran. Neću biti.
Ja sam predsjednik Republike Srpske, a vi pišite šta god hoćete. Izabrao me je narod, neće me smjenjivati strana vlast!
Vi tjerajte po svome, mi ćemo po svome. Nadam se da nam se putevi neće ukrstiti - poručio je Dodik.