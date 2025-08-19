Banja Luka: Iz slavine izašla "konjska dlaka"

Na društvenim mrežama širi se snimak iz Banje Luke na kojem se vidi da iz slavine izlazi organizam nalik crvu.
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Ovi crvoliki organizmi često izazivaju zabrinutost kada se pojave u vodi
Foto. društvene mreže
Na društvenim mrežama širi se snimak iz Banje Luke na kojem se vidi da iz slavine izlazi organizam nalik crvu.
Najčešći komentar koji su uputili korisnici društvenih mreža bio je: Kakvu mi to vodu pijemo?
Iz banjalučkog "Vodovoda" su za "Nezavisne novine" pojasnili da je riječ o organizmu poznatom kao Gordius.
-Ovi crvoliki organizmi često izazivaju zabrinutost kada se pojave u vodi, ali razloga za paniku nema. Oni ne dolaze iz gradskog cjevovoda, već se razvijaju na vanjskim instalacijama, naveli su iz Vodovoda.
Prisusustvo jedinki valjkastog crva vrste Gordius spp. u vodi za piće je rijetka pojava i najčešće je posljedica lokalnih uslova koji pogoduju rastu i razvoju ovih organizama, kakvi su vanjske česme na koritu.
Takođe se mogu pojaviti u kupatilima, gdje insekti uđu kroz otvorene prozore u potrazi za vlažnim mjestima.
POLICAJAC, ZLATAR I SARADNICI
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