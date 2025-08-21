MUP HNK dobio 34 mlađa inspektora

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru (AEPTM) danas su u čin mlađeg inspektora promovisan 34 kadeta MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Svečanu zakletvu su položili pred ministrom MUP-a, Marijom Marićem, komesarom policije Robertom Perićem te brojnim zvanicama iz sektora sigurnosti BiH, kao i rodbinom i prijateljima.

Promovisani inspektori su se zakleli da će se u svom radu pridržavati Ustava i zakona BiH te da će sve obaveze i dužnosti policijskog službenika vršiti savjesno i odgovorno.

Druga generacija mlađih inspektora

Certifikate im je uručio direktor Agencije, Marko Vujević koji je na svečanoj promociji kazao kako je ovo druga generacija mlađih inspektora MUP-a HNK koji su se školovali u AEPTM-.u, a kadetima je poručio da tim činom njihovo školovanje nije završeno.

Perić je u svom obraćanju naglasio kako nije jednostavno biti policijski službenik, a još manje ponijeti čin mlađeg inspektora.

-Ta zadaća nosi sa sobom posebnu odgovornost i čast, ali i izazove koji zahtijevaju hrabrost, stručnost i profesionalno ponašanje u svakoj situaciji. Policijska služba traži od vas stalno usavršavanje, otvorenost prema novim znanjima i spremnost da se prilagodite svim izazovima. Samo tako ćete graditi svoju karijeru na čvrstim temeljima profesionalnosti, kolegijalnosti i odgovornosti. Neka vaša uniforma bude simbol poštovanja, zaštite i služenja zajednici - poručio je Perić.

Uskoro novi konkurs

Marić je podsjetio na to da MUP HNK zadnjih godina prolazi kroz posebno izazovna vremena, ali je naglasio da će uskoro biti raspisan novi konkurs za prijem 200 policijskih službenika.

-U periodu od nepune dvije godine postići ćemo brojku prijema od oko 500 policijskih službenika u MUP HNK. To je jedan pokazatelj da sistem ide naprijed- rekao je, između ostalog, Marić.

Opći uspjeh ove generacije je odličan, a prema odluci Nastavničkog vijeća Agencije kadetom generacije je proglašen Vlado Sedlarik. On je u svoje i u ime generacije izrazio zahvalnost njihovim mentorima, predavačima, zaposlenicima Agencije, ali i porodicama.

-Od početka smo svjesni značaja i težine koji nosi policijski poziv te kolika je odgovornost nositi policijsku odoru. Be obzira na prepreke koje nas čekaju obećavamo da ćemo učiniti sve kako bismo zaštitili živote građana i njihovu imovinu te da ćemo raditi na čast i na ugled našeg Ministarstva i cijelog kantona. Molimo da naši nadređeni i naše kolege budu imali strpljenja pomoći nam u početnim mjesecima naše karijere, a sve kako bismo to prije postali inspektori kako bi ispred nas postavljene ciljeve i zadatke mogli uraditi na najbolji način- kazao je Sedlarik.