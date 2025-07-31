Akcija „Nova“: Pronađena droga u Sarajevu, uhapšena dva muškarca

Na službenoj stranici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo objavljeno je da su pripadnici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva, realizovali operativnu akciju kodnog naziva „Nova“ s ciljem nastavka aktivnosti dokumentovanja neovlaštenog prometa opojnim drogama.

U izvršenim pretresima na području općine Novi Grad pronađeno je i oduzeto više PVC pakovanja sa sadržajem materija koja svojim izgledom asociraju na opojne droge speed, ecstasy i marihuanu, ukupne mase više od 300 grama, digitalna vaga, mobiteli i drugi predmeti od interesa za istragu.

Zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, slobode je lišen muškarac E.G. (1988) iz Sarajeva, dok je S.K. (1973) lišen slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.

Osumnjičeni E.G. se nalazi na kriminalističkoj obradi u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, nakon čega će biti predat u daljnju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.