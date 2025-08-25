U BiH danas sunčano: Temperature na jugu zemlje do 30 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana slabih lokalnih pljuskova može biti u planinskim područjima.

Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28°C, na jugu zemlje do 30°C.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 26°C.