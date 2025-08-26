Godišnja inflacija u BiH u julu 4,8 posto

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini porasle su u prosjeku za 4,8 posto u julu u odnosu na isti mjesec prehodne godine.

Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su poskupili za 10,8 posto, alkoholna pića i duhan za 3,7 posto, stanovanje i režijski izdaci za 1,4 posto, namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za jedan posto, zdravstvo za 6,1 posto, komunikacije za 0,3 posto, rekreacija i kultura za 4,9 posto, obrazovanje za 1,9 posto, restorani i hoteli za 7,5 posto te ostala dobra i usluge za 3,8 posto.

Prosječni pad cijena je zabilježen je kod odjeće i obuće za 5,3 posto i prevoza za 3,2 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Na mjesečnom nivou, u julu u odnosu na prethodni mjesec ove godine, cijene su u prosjeku porasle za 0,2 posto.

U prosjeku je zabilježen rast cijena alkoholnih pića i duhana za 0,6 posto, stanovanja i režijskih izdataka za 0,3 posto, namještaja, kućanskih uređaja i redovnog održavanje kuće za 0,2 posto, zdravstva za 0,3 posto, prevoza za 2,2 posto, rekreacije i kulture za 0,7 posto, restorana i hotela za 0,6 posto, te ostalih dobra i usluga za 0,4 posto.

U julu u odnosu na prethodni mjesec ove godine, u prosjeku je zabilježen pad cijena hrane i bezalkoholnih pića za 0,3 posto i odjeće i obuće za 2,7 posto.