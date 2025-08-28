Jasmin Imamović: Neću se kandidirati za predsjednika SDP-a

- Izabrano je predjedništvo stranke, uz napomenu da su to predsjednici klubova na entitetskom i državnom nivou, a to su Saša Magazinović, Damir Mašić i Saša Grbić. Oni su po funkciji članovi predsjedništva. Dopunili smo Glavni odbor u koji je izabrano 65 članova koji su dobili najviše glasova. Imamo predstavnike SDP-a iz cijele Bosne i Hercegovine. Izabrani su i izvršni organi stranke - rekao je Imamović.

Gost emisije Špica na TV Sa bio je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i član predsjedništva SDP BiH-a, Jasmin Imamović.

Imamović je istakao da se neće kandidirati za poziciju predsjednika SDP-a BiH.

- Ja sam više puta javno rekao da se neću kandidirati za predsjednika SDP-a. To ponavaljam već nekoliko godina. Mislim da imamo dobru situaciju. Naravno da smo demokratska partija u kojoj ima više različitih mišljenja. Pokazali smo na Kongresu dovoljan stepen jedinstva svih tih naših različitosti, a i danas na konstituirajućoj sjednici Glavnog odbora SDP-a BiH - kaže Imamović.

Sa Imamovićem smo komentarisali i situaciju u državnoj vlasti.

- Dodik generira odavno krizu. Dvadesetak godina se trpe teške riječi na račun BiH i na račun ustavnog uređenja države. Tu su teške riječi u vidu negiranja genocida, što ja smatram prijetnjom novim genocidom. Krenuli smo ga izbacivati iz vlasti. Prvo smo zajedno sa opozicijom iz RS-a preuzeli većinu u Zastupničkom domu. Još nismo ostvarili većinu u Domu naroda. Nadali smo se da neće biti opstrukcija unutar Vijeća ministara od strane HDZ-a i da će se popuniti mjesto ministra sigurnosti, a prijedlog je bio Nebojša Vukanović. Popunom tog mjesta bilo bi deblokirano i Vijeće ministara. Mi sada već govorimo o Dodiku kao bivšem predsjedniku RS. To nije propaganda, jednostavno je pravosnažno presuđen. CIK je morao primjeniti tu presudu Suda BiH i oduzeti mu mandat - istakao je Imamović.