Vrtić "Palčić" zatvoren zbog ugrožavanja sigurnosti djece

Republička zdravstvena inspekcija danas je zatvorila Javnu predškolsku ustanovu Dječiji vrtić "Palčić" u Tesliću zbog ugrožavanja života i zdravlja djece.

U vrtiću su u toku radovi na unutrašnjoj sanaciji objekta, a djeca su istovremeno boravila u prostorijama tokom izvođenja teških građevinskih radova. Zabrinuti roditelji prijavili su situaciju inspekciji.

- Od ponedjeljka tri grupe djece u jaslicama borave u vrtiću tokom izvođenja bučnih grubih radova. Jutros su skinuli sva vrata, kako ulazna, tako i unutrašnja na donjem nivou vrtića, u prostorijama za boravak djece i toaletima. Znate kako to izgleda kada se skidaju vrata i štokovi – prašina, buka – a djeca su spavala u tom trenutku. Čak su ulazili u prostorije za boravak djece da vide gdje stoje krevetići jer su bušili zid, a baš tu se nalazio krevetić - rekao je za ATV jedan od radnika vrtića.

Ugroženi životi i zdravlje djece

Da je vrtić zatvoren, potvrdili su i u Republičkoj zdravstvenoj inspekciji.

- Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora konstatovano je da se u objektu izvode građevinski radovi. U prizemlju se vrši zamjena stolarije, dok se na prvom spratu obavljaju radovi sanacije kuhinje i sanitarnih čvorova. U momentu nadzora zatekli smo ulaze u vrtićke grupe bez štokova i vrata, neobrađene zidove, dok su u navedenim prostorijama boravila djeca u vrijeme spavanja - kazala je glavni republički zdravstveni inspektor Milica Matijević.

Matijević je dodala da su na ovaj način bili ugroženi život i zdravlje djece.

- U cilju otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje djece, primjenom ovlašćenja propisanih Zakonom o inspekcijama Republike Srpske, izrečena je mjera zabrane obavljanja djelatnosti predškolske ustanove do završetka sanacionih radova. Dakle, onemogućen je dalji boravak djece u vrtiću, a sredstvo za označavanje zabrane istaknuto je na ulazu u objekat - navela je Matijević.

Radovi na sanaciji

Radovi na sanaciji vrtića počeli su prije više od tri sedmice. Tada su zaposleni otišli na kolektivni godišnji odmor. Međutim, radovi nisu završeni u predviđenom roku, pa su nastavljeni po povratku djece i radnika u vrtić iako im je na taj način ugrožena bezbjednost.

O situaciji su se oglasili i iz vrtića na Facebooku.

- Dragi roditelji, Obavještavamo vas da je Republička inspekcija izvršila pregled našeg vrtića i preporučila da, radi bezbjednosti i dobrobiti djece, ne borave u objektu dok se radovi ne završe. Trudili smo se da vrtić blagovremeno počne sa radom, međutim, zbog radova na rekonstrukciji, primorani smo da nastavak rada odložimo do konačnog završetka svih radova. Svjesni smo da ova situacija donosi poteškoće i dodatne obaveze za porodice, te vas molimo za strpljenje i razumijevanje. Naš prioritet je da djeci obezbijedimo sigurno i zdravo okruženje za boravak. O daljim koracima i terminu nastavka rada blagovremeno ćemo vas obavijestiti. Hvala na razumijevanju - navedeno je u objavi Dječijeg vrtića "Palčić" Teslić.