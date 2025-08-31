Sutra u BiH sunčano uz umjerenu oblačnost

U Bosni je danas prijepodne padala slabija kiša, dok se u drugoj polovini dana oblačnost postepeno smanjivala. Najviše sunčanog vremena je bilo na jugu zemlje.

Temperature zraka izmjerene u 14:00 sati: Sokolac 16, Sarajevo i Tuzla 18, Bijeljina, Jajce i Zenica 20, Srebrenica 21, Banja Luka i Trebinje 23, Sanski Most 24, Mostar i Prijedor 25 stepeni.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 17. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna temperatura zraka oko 27 stepeni.